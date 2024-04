Novo ataque com faca em igreja deixa quatro feridos na Austrália

Transmissão ao vivo gravou líder religioso e vários paroquianos sendo esfaqueados durante a cerimônia na Igreja Assíria do Oriente Mar Mari Emmanuel em Sydney

Reprodução/EFE O suspeito foi contido pelos membros da congregação até a chegada da polícia



Um bispo e vários paroquianos foram esfaqueados durante uma missa em uma igreja em Sydney, nesta segunda-feira (15). Conforme as autoridades, ninguém sofreu ferimentos com risco de morte e todos estão sendo tratados pelos serviços de emergência. Em comunicado, a polícia do estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, comentou que o suspeito foi preso e está cooperando com a investigação. O ataque, aconteceu na Igreja Assíria do Oriente Mar Mari Emmanuel, e foi cometido enquanto a cerimônia religiosa era transmitida ao vivo pelas redes sociais. O vídeo mostra um homem vestido de preto se aproximando do altar e esfaqueando o líder religioso várias vezes.

Em outros vídeos publicados na internet, um grupo de homens foi filmado correndo em direção ao suspeito em reação imediata ao ataque. Segundo relatos, o suspeito foi contido pelos membros da congregação até a chegada da polícia, que o levou para a Delegacia de Polícia de Fairfield. O esfaqueamento ocorre cerca de 48 horas depois de outro incidente de esfaqueamento em um centro comercial na cidade australiana, que deixou sete pessoas mortas, incluindo o agressor. A polícia descartou que o ataque de sábado (13) tenha sido terrorista e investiga a possibilidade de ser um feminicídio.