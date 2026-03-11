Jovem Pan > Notícias > Mundo > Novo presidente do Chile diz que seu governo será de ‘emergência’

Novo presidente do Chile diz que seu governo será de ‘emergência’

Em primeiro discurso após posse, José Antonio Kast disse que recebeu o país ‘nas piores condições que poderia imaginar’

  • Por Júlia Mano
  • 11/03/2026 22h53
RODRIGO ARANGUA / AFP José Antonio Kast e sua esposa, María Pia Adriasola, José Antonio Kast fez seu primeiro discurso como presidente do Chile acompanhado da esposa, María Pia Adriasola

O presidente do Chile, José Antonio Kast, disse nesta quarta-feira (11) que o seu governo será de “emergência”. A declaração foi dada durante o primeiro discurso como chefe de Estado do país sul-americano. Mais cedo, o líder foi empossado para um mandato de quatro anos.

“Esse governo não chegou para administrar o inexistente, chegou para corrigir o que está mal, recuperar o que se perdeu e construir o que nunca se foi feito”, declarou.

Kast também criticou a administração anterior de Gabriel Boric. O atual mandatário disse que recebeu “um país nas piores condições que se poderia imaginar”.

“Um país com suas finanças públicas debilitadas, onde o crime organizado e o narcotráfico avançaram, as famílias se sentem abandonadas pelo estado”, afirmou.

Kast acrescentou que o “Chile tem outra ferida aberta”. Segundo ele, é a corrupção. Para isso, o presidente chileno solicitou uma “auditoria completa” na administração para “conhecer o estado da nação”.

Lula desiste de ir à posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu na terça-feira (10) de comparecer à posse de Kast. O governo brasileiro foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Além de Lula, Kast convidou para a sua posse o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O chileno tem uma relação próxima com a família do parlamentar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou em diversos momentos admiração por Kast. Em 2022, o político conservador do Chile declarou apoio ao capitão da reserva na disputa contra Lula.

Quem é José Antonio Kast

Admirador do ditador Augusto Pinochet (1915–2006), José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile em 14 de dezembro. Com a vitória do advogado, a extrema-direita retornou ao poder pela primeira vez desde o fim da ditadura no país em 1990.

Kast concorreu à presidência por três vezes. Em 2017, conquistou só 8% dos votos. Em 2021, perdeu no segundo turno para o agora ex-presidente Gabriel Boric.

Durante sua terceira campanha à presidência, Kast prometeu ser firme na luta contra o crime e imigrantes irregulares. O advogado também evitou tratar de sua rejeição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

José Antonio Kast é filho de ex-soldado do exército nazista. Seu irmão é ex-ministro de Pinochet.

*Com informações de Estadão Conteúdo

