Novo presidente do Chile diz que seu governo será de ‘emergência’

Em primeiro discurso após posse, José Antonio Kast disse que recebeu o país ‘nas piores condições que poderia imaginar’

RODRIGO ARANGUA / AFP José Antonio Kast fez seu primeiro discurso como presidente do Chile acompanhado da esposa, María Pia Adriasola



O presidente do Chile, José Antonio Kast, disse nesta quarta-feira (11) que o seu governo será de “emergência”. A declaração foi dada durante o primeiro discurso como chefe de Estado do país sul-americano. Mais cedo, o líder foi empossado para um mandato de quatro anos.

“Esse governo não chegou para administrar o inexistente, chegou para corrigir o que está mal, recuperar o que se perdeu e construir o que nunca se foi feito”, declarou.

Kast também criticou a administração anterior de Gabriel Boric. O atual mandatário disse que recebeu “um país nas piores condições que se poderia imaginar”.

“Um país com suas finanças públicas debilitadas, onde o crime organizado e o narcotráfico avançaram, as famílias se sentem abandonadas pelo estado”, afirmou.

Kast acrescentou que o “Chile tem outra ferida aberta”. Segundo ele, é a corrupção. Para isso, o presidente chileno solicitou uma “auditoria completa” na administração para “conhecer o estado da nação”.

Lula desiste de ir à posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu na terça-feira (10) de comparecer à posse de Kast. O governo brasileiro foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Além de Lula, Kast convidou para a sua posse o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O chileno tem uma relação próxima com a família do parlamentar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou em diversos momentos admiração por Kast. Em 2022, o político conservador do Chile declarou apoio ao capitão da reserva na disputa contra Lula.

Quem é José Antonio Kast

Admirador do ditador Augusto Pinochet (1915–2006), José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile em 14 de dezembro. Com a vitória do advogado, a extrema-direita retornou ao poder pela primeira vez desde o fim da ditadura no país em 1990.

Kast concorreu à presidência por três vezes. Em 2017, conquistou só 8% dos votos. Em 2021, perdeu no segundo turno para o agora ex-presidente Gabriel Boric.

Durante sua terceira campanha à presidência, Kast prometeu ser firme na luta contra o crime e imigrantes irregulares. O advogado também evitou tratar de sua rejeição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

José Antonio Kast é filho de ex-soldado do exército nazista. Seu irmão é ex-ministro de Pinochet.

*Com informações de Estadão Conteúdo