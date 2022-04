Novo tiroteio em metrô de Nova York deixa polícia em alerta; caso é investigado

Havia passageiros no vagão no momento dos disparos, mas ninguém ficou ferido; suspeitos fugiram

Reprodução/Channel 12 Polícia está investigando novo tiroteio em metrô de Nova York



A polícia de Nova York está investigando neste sábado, 16, um tiroteio que aconteceu no metrô da cidade, em um trem que estava na altura do bairro do Bronx. Não houve feridos. Segundo a imprensa local, o fato ocorreu na linha 4 do metrô de Nova York por volta das 0h50 (horário local, 1h50 de Brasília), e embora as autoridades policiais não saibam exatamente onde ocorreu, acredita-se que foi perto da estação da Avenida Burnside, pois no local foram encontradas várias cápsulas de bala. Os suspeitos foram descritos como um homem e uma mulher de 20 anos, ambos latino-americanos, que fugiram do trem na estação da 183rd Street.

Havia passageiros no vagão no momento do tiroteio, mas as autoridades locais enfatizaram que ninguém ficou ferido. O fato ocorreu poucos dias após outro tiroteio no metrô de Nova York, no Brooklyn, em que dez pessoas foram baleadas e outras 13 precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça, já que o criminoso jogou uma bomba de fumaça no vagão. O suposto autor, Frank James, foi preso na quarta-feira, 13, e permanece sob custódia policial depois de ter sido negada a fiança no dia seguinte. Nova York vem registrando um aumento acentuado da criminalidade, e os números oficiais de fevereiro indicavam uma subida de quase 60% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

*Com informações da EFE.