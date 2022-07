Novos ataques russos deixam 18 mortos na Ucrânia

Bombardeios aconteceram após fim da reunião da cúpula da Otan na qual foi anunciada uma ajuda de US$ 800 milhões em armas para os ucranianos

Oleksandr GIMANOV / AFP Novos ataques atingiram prédio residencial e centro de recreação



Novos ataques russo na região de Odessa, na Ucrânia, deixou ao menos 18 mortos e dezenas de feridos. Os bombardeios aconteceram nesta sexta-feira, 1º, um dia após a retirada de tropas russas da Ilha das Serpentes, ponto estratégico para o governo da Rússia. Os ataques também coincidem com o fim da cúpula da Otan, em Madri, onde o o presidente Joe Biden anunciou uma ajuda de US$ 800 milhões em novas armas para a Ucrânia. Poucas horas após o fim do encontro, um míssil atingiu um prédio residencial em Odessa. O outro atingiu um centro de recreação. Dentre os mortos, estão duas crianças. Ao menos 30 pessoas ficaram feridos. “Aconteceu o pior cenário possível e dois aviões estratégicos chegaram à região de Odessa”, disse o porta-voz da administração regional de Odessa, Sergei Bratchuk. “Em um prédio de apartamentos, todos os nove andares de um setor foram completamente destruídos. As equipes de resgate forneceram assistência médica a sete feridos, incluindo três crianças”, continuou o porta-voz.

*Com informações da AFP