Novos ataques russos deixam um morto e mais de 30 feridos na Ucrânia

Forças armadas da Rússia bombardearam cidades no leste e no sul do território ucraniano; crianças estão entre os feridos, segundo as autoridades locais

vitalii matokha / AFP A região de Dnipropetrovsk foi uma das atingidas pelos novos ataques russos



Dois ataques da Rússia contra cidades no sul e no leste da Ucrânia deixaram um morto e 37 feridos. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 1º, pelas autoridades locais. O primeiro ataque aconteceu na cidade de Kherson, onde foram registrados um morto e três feridos. “O exército russo atacou bairros residenciais de áreas povoadas da região e o prédio de uma instituição estatal no centro de Kherson. […] Depois desta agressão russa, uma pessoa morreu e outras três, inclusive uma criança, ficaram feridas”, disse Oleksander Prokudin, chefe da Administração Militar, através do Telegram. Ele ainda afirmou que a cidade foi bombardeada pelo menos oito vezes nas últimas 24 horas. O outro ataque aconteceu na região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia, onde foram registrados 34 feridos, incluindo cinco crianças, segundo as autoridades locais. Outras cidades também foram alvos de ataques russos na madrugada. Em Pavlohrad, as autoridades informaram que 19 prédios, 25 casas, seis estabelecimentos de ensino e outros cinco comerciais foram danificados pelos ataques.

Segundo o comandante do exército ucraniano Valery Zalujny, “os invasores russos atacaram a Ucrânia com sua aviação estratégica”, utilizando 18 mísseis de cruzeiro. Segundo o comandante, 15 mísseis foram destruídos pelas forças armadas ucranianas antes de atingirem o solo. Durante o inverno, o exército da Ucrânia reforçou as defesas antiaéreas, contando, inclusive, com sistemas Patriot dos Estados Unidos, usados pelos ucranianos para proteger a rede de energia no país. Atualmente, a maior parte dos combates no país se concentram na região do Donbass (leste), especialmente na cidade de Bakhmut. As forças russas têm ganhado terreno progressivamente na cidade, ocupando cerca de 80% do território.

*Com informações da AFP