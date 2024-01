Novos documentos revelam acusação de assédio contra o príncipe Andrew

Expectativa é que mais detalhes sejam revelados em breve; príncipe resolveu um processo civil com Giuffre em 2022

O príncipe Andrew, duque de York, da Grã-Bretanha



Documentos judiciais revelados recentemente trazem à tona uma nova acusação contra o príncipe Andrew, do Reino Unido. Uma mulher acusa o membro da família real de ter colocado a mão em seu seio na casa de Jeffrey Epstein, em Manhattan. O caso teria acontecido em 2001. Apesar dos documentos com as acusações terem sido divulgados agora, a acusação já tinha sido relatada anteriormente, mas Andrew sempre negou o ocorrido. A volta desta acusação traz mais questionamentos sobre o comportamento de Andrew e sua relação com Epstein. Agora, resta aguardar a divulgação de mais detalhes sobre o caso, que prometem trazer à tona informações importantes e impactantes. A expectativa é que mais documentos sejam revelados em breve, trazendo à luz mais detalhes sobre o caso. Essas acusações levaram à destituição de Andrew de seus títulos reais, devido à sua associação com Epstein. Além disso, o príncipe resolveu um processo civil com Giuffre em 2022, buscando encerrar as acusações.

Jeffrey Epstein, conhecido por suas atividades de tráfico sexual, tinha conexões com autoridades de Wall Street, membros da realeza e celebridades. Em 2008, ele se declarou culpado por solicitar prostituição de uma menor e, em 2019, tirou a própria vida. Ao longo dos anos, dezenas de mulheres acusaram Epstein de forçá-las a prestar serviços sexuais a ele e a seus convidados. No entanto, os nomes de mais de 150 pessoas mencionadas em um processo movido por Virginia Giuffre foram mantidos em sigilo. Recentemente, esses nomes foram divulgados, trazendo à tona uma série de revelações. Virginia Giuffre, uma das acusadoras de Epstein, afirmou ter tido relações sexuais com diversos políticos e líderes financeiros. Outra mulher, Johanna Sjoberg, também acusou o príncipe Andrew de comportamento inadequado.