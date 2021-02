Número de casos de Covid-19 cai no mundo pela terceira semana seguida

Dados divulgados pela OMS mostraram que, apenas na última semana, houve uma queda de 13% no avanço da doença

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Especialista da OMS pediu cautela ao reabrir as atividades



A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o número de novos casos de Covid-19 caiu 13% na última semana. Com isso, o mundo vive a terceira semana seguida de queda no avanço do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes. Os dados foram divulgados pela organização nesta quarta-feira, 3. “A transmissão baixou em muitos países, mas não podemos esquecer como chegamos a isso. O preço que pagamos”, disse Maria Von Kerkhove, chefe da célula técnica para a crise sanitária na OMS.

Além disso, a especialista alertou para que os dados não sejam vistos com otimismo excessivo e para que os países não retirem restrições para controlar a Covid-19. “Não é uma questão de dias, mas sim de semanas ou meses”, disse Von Kerkhove sobre a melhora. Segundo a OMS, entre domingo e sábado, foram registrados 3,7 milhões de novos casos, contra a média de 5 milhões que vinha sendo registrada nas primeiras semanas de 2021. O painel da organização mostra que , desde o início da pandemia, o mundo já registrou 103,36 milhões de casos de Covid-19. O total de mortes causados pela doença é de 2,24 milhões.