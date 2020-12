Número de infectados por doença desconhecida na Índia passa de 450

A origem do surto ainda está sendo investigada, apesar dos especialistas terem levantado a possibilidade do uso de pesticidas ter levado as pessoas a apresentarem os sintomas

EFE/EPA/STR HANDOUT Entre os contaminados estão pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo crianças, apesar da maioria ter entre 20 e 30 anos



Nesta terça-feira, 8, chegou a 450 o número de pessoas infectadas por uma doença desconhecida no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. O número de mortes, no entanto, não aumentou: um homem de 45 anos continua sendo o único a falecer após demonstrar os sintomas da comuns da enfermidade, que incluem dor nos olhos, convulsões, náuseas e até perda de consciência. As informações são do jornal local Times of India, que afirma que 157 desses contaminados ainda estão hospitalizados. No momento, a principal desconfiança é que o surto tenha sido causado por uma substância encontrada nos pesticidas que são usados no controle das lavouras e no combate aos mosquitos. No entanto, o produto já é usado comumente na região há tempos, de forma que os especialistas não entendem como ele pode ter começado a afetar as pessoas só agora.

O surto da doença desconhecida começou na cidade de Uluru, no último sábado, 5, sendo que a sua origem continua desconhecida. Até agora, os especialistas já descartaram a possibilidade das pessoas estarem infectadas com o novo coronavírus ou terem pego doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e a chikungunya, que são comuns na região. Uma possível contaminação por água, bebidas e alimentos também já foi investigada e descartada.

*Com informações de agências internacionais