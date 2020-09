Número de mortes por Covid-19 ultrapassa 1 milhão em todo o mundo

Estados Unidos, Índia e Brasil lideram as estatísticas de casos e óbitos

EFE/Bienvenido Velasco Blanco Dados são compilados pela Universidade Johns Hopkins



O número de vítimas da Covid-19 em todo mundo ultrapassou a marca de 1 milhão, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que compila dados sobre o novo coronavírus desde o início da pandemia. Até a noite desta segunda-feira, 1.000.555 pessoas que contraíram a doença morreram, a maior parte nos Estados Unidos – 205.024. O Brasil aparece em segundo lugar, com 14.741 mortes, e a Índia, em terceiro, com 95.542.

O levantamento aponta que 33.273 pessoas já se infectaram em todo mundo, e os três países com maior número de infectados também são Estados Unidos, Índia e Brasil, com 7.147.241; 6.074.702 e 4.745.464, respectivamente. A Russia (1.154.299) e a Colômbia (818.203) completam a lista dos cinco primeiros países com mais incidência do vírus. Por outro lado, mais de 23 milhões de pessoas se recuperaram. A Índia lidera o ranking de pacientes curados com 5.016.520, seguida pelo Brasil (4.197.372) e Estados Unidos (2.794.608).

Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, anunciou uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates que prevê a distribuição de 120 milhões de testes de diagnóstico rápido para o novo coronavírus para países de renda média e baixa. “Desde o início da pandemia, a OMS enfatizou a importância vital da testagem como parte de uma estratégia abrangente para controlar a transmissão da Covid-19”, disse, durante coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.