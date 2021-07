Número de mortos após chuvas na Alemanha passa de 100 e país procura desaparecidos

Tropas militares foram enviadas para os locais mais afetados pela água; estimativa é de que novos corpos sejam encontrados nos próximos dias

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL País busca por mais de mil pessoas que estariam desaparecidas após as chuvas



O número de mortos em enxurradas e desabamentos causados por fortes chuvas na Alemanha nesta quinta-feira, 15, continuou a subir nesta sexta-feira, 16. Até o momento, 103 óbitos foram confirmados e mais de 1,3 mil pessoas continuam desaparecidas. Equipes de busca atuam em mais de nove distritos atingidos pelas águas. A dificuldade de acesso a alguns deles faz com que o governo projete a confirmação de mais mortes nos próximos dias. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, Arne Collatz, 850 tropas foram enviadas para regiões afetadas e todos os soldados seguem um “alarme de desastre militar” que permite que eles descentralizem decisões sobre como salvar a vida das pessoas e como ajudar nos resgates. Um desses resgates ocorreu em escombros da cidade de Colônia, onde 55 pessoas foram resgatadas em escombros de casas desabadas. Cerca de 15 continuam desaparecidas.

Em diversas cidades, o nível da água baixou e o rastro de escombros, lama e pedaços de árvores pôde ser visto por qualquer pessoa que passasse na rua. Apesar da alta quantidade de pessoas reportadas como desaparecidas, a premiê do estado de Renânia-Palatinado, mais afetado pela chuva, Malu Dreyer, afirmou que não acredita que o número seja tão grande. “Ontem foi um dia muito difícil para fazer esse balanço, já que muitos deixaram suas casas por causa das chuvas”, opinou em coletiva de imprensa. O estado disponibilizou um fundo de € 50 milhões (cerca de R$ 120 milhões) para reparar a curto prazo o dano em estradas e outras estruturas públicas. O país discute a possibilidade de auxílio financeiro para as famílias afetadas e a chanceler Angela Merkel confirmou que as famílias serão amparadas.