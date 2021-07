Número de mortos em desabamento de prédio em Miami chega a 36

Buscas continuam mesmo com proximidade do furacão Elsa; 109 pessoas continuam desaparecidas

Reprodução/Twitter/MiamiDadeFire Prédio residencial desabou no dia 24 de junho



As equipes de busca e resgate conseguiram recuperar nas últimas horas desta terça-feira, 6, outros quatro corpos entre os escombros do edifício residencial que desabou em Surfside, na Flórida, totalizando 36 vítimas confirmadas até o momento. Na segunda entrevista coletiva do dia, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informou que 109 pessoas ainda estão desaparecidas. Das 36 vítimas, 29 já foram identificadas. Ao todo, 191 pessoas do edifício foram localizadas com vida após o desabamento ocorrido em 24 de junho. Foram recuperados oito corpos nas últimas 24 horas. Os socorristas continuam a trabalhar em meio às condições meteorológicas adversas na região devido à aproximação da tempestade tropical Elsa. “Continuaram o dia inteiro, exceto por duas horas nas quais pararam devido a ventos de mais de 48 km/h. Recomeçaram quando ficou seguro”, comentou Levine Cava sobre os trabalhos de resgate entre os escombros.

A tempestade tropical Elsa, que passou por Cuba e pelo arquipélago Florida Keys, se fortaleceu na segunda-feira e está prestes a se tornar furacão novamente antes de atingir a costa noroeste da Flórida, que está sob alerta, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos EUA. No boletim divulgado às 18h (horário de Brasília), o NHC informou que Elsa estava a 250 quilômetros sul-sudoeste de Tampa, na parte central do litoral ocidental da Flórida. Na entrevista coletiva, a prefeita de Miami-Dade disse que falou por telefone com o presidente Joe Biden, que queria saber sobre os esforços das autoridades na área do desabamento. “Ele (Biden) continua enviando orações de amor às famílias e aos socorristas”, comentou a governante.

*Com informações da EFE