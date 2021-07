Cuba tem novo recorde de casos de Covid-19 com 3,5 mil contaminações

Maior parte dos infectados está na província de Matanzas, com 874 positivados; presidente afirmou que país corre para abrir novos leitos em hospitais

EFE/ Ernesto Mastrascusa Cuba registrou mais de 200 mil casos da Covid-19 desde o início da pandemia



Dados oficiais da Covid-19 em Cuba divulgados nesta terça-feira, 6, mostram que o país registrou o maior número de novos casos da doença em 24 horas, com 3.591 contaminações. A maior parte dos contaminados (874) está na província de Matanzas, considerada como a região com o pior panorama epidemiológico do país no momento. No Twitter, o presidente Miguel Díaz-Canel, afirmou que “brigadas” foram encaminhadas à região para “superar” a situação e disse que novos leitos hospitalares são estruturados com urgência no país. Até o momento, há 44,2 mil pessoas internadas em hospitais: 23,3 mil delas em situação grave e 13,9 mil em observação por suspeita de Covid-19. Pouco mais de um milhão dos 11,2 milhões de habitantes receberam a imunização completa no país, que registrou 207 mil casos e 1,3 mil mortes desde o início da pandemia.