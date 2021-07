Número de mortos em desabamento de prédio em Miami chega a 86

Equipes de busca e resgate conseguiram recuperar outros sete corpos entre os escombros; 43 pessoas continuam desaparecidas

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Prédio desabou no último dia 24 de junho em Surfside, no condado de Miami-Dade, na Flórida



As equipes de busca e resgate conseguiram recuperar no sábado, 10, outros sete corpos entre os escombros do edifício residencial que desabou em Surfside, na Flórida, totalizando 86 vítimas confirmadas até o momento. As informações foram dadas pela prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, que acrescentou que 43 pessoas continuam desaparecidas. “Este é um número espantoso e desolador que nos afeta muito, muito profundamente. A magnitude desta tragédia cresce todos os dias”, disse Daniella Levine Cava. Os investigadores ainda não determinaram o que causou o colapso do edifício de 40 anos, mas autoridades estão iniciando uma investigação do grande júri em meio a relatórios de advertências e disputas sobre reparos, diz o The Guardian. Pelo menos seis ações judiciais foram movidas por famílias.

*Com informações da EFE