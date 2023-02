Número de mortos em terremotos na Turquia e na Síria ultrapassa 25 mil

O terremoto que abalou a Turquia e a Síria no início da semana causou mais de 25 mil mortes nos dois países. De acordo com o último balanço, 21.848 pessoas morreram na Turquia e 3.553 em território sírio. O tremor de terra de magnitude 7,8 foi sucedido por mais de cem tremores secundários que atingiram o território turco e o nordeste da Síria. A catástrofe superou o tsunami que abalou o Japão em 2011, quando 18 mil pessoas perderam suas vidas. O vice-presidente turco Fuat Oktay informou que 67 pessoas foram retiradas dos escombros nas últimas 24 horas. Ainda segundo Oktay, cerca de 80 mil recebem atendimento médico, além de 1,5 milhão está desabrigado. O sul da Turquia foi a região mais atingida do país. Por lá, 31 mil equipes estão mobilizadas na procura por sobreviventes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) soma 23 milhões de pessoas “potencialmente expostas”. Deste número, a OMS acredita que 5 milhões estejam em situação de vulnerabilidade. A entidade calcula ainda que o número de óbitos deve aumentar nos próximos dias, podendo chegar a 40 mil. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), pelo menos 870 mil pessoas precisam de alimentos. Na Síria, segundo a entidade, 5,3 milhões ficaram desabrigadas.