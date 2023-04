Número de mortos por fortes tornados nos Estados Unidos sobe para 26

Óbitos foram relatados em seis Estados norte-americanos; fenômenos destruíram casas e devastaram cidades

EFE/EPA/THOMAS GRANING Homem examina os restos de uma casa destruída um dia após um tornado atingir a comunidade rural de Wren, no Mississippi



Ao menos 26 pessoas morreram devido a fortes tornados que atingiram o centro-oeste e o sul dos Estados Unidos. Os ventos deixaram milhares de casas destruídas ou sem energia e até causando o desmoronamento do telhado de uma casa de shows. O número exato de mortos ainda é desconhecido e poderá aumentar nas próximas horas à medida que os serviços de emergência nos estados mais atingidos vasculham as ruas para avaliar os danos e encontrar sobreviventes. Até agora, as autoridades locais confirmaram 12 mortes no Tennessee, cinco no Arkansas, quatro no Illinois, três no Indiana, uma no Alabama e outra no Mississippi. Os tornados, que atingiram o centro-oeste e o sul do país na noite de sexta-feira, 31, deixaram um rastro de devastação pelo caminho, com árvores e postes arrancados do chão e casas destruídas e reduzidas a escombros, de acordo com imagens de televisão.

Little Rock, a capital do Arkansas, é uma das cidades mais duramente atingidas e onde pelo menos 2.600 casas foram danificadas, de acordo com um comunicado da prefeitura. Outra das cidades mais afetadas do Arkansas é Wynne, com uma população de 8 mil habitantes, onde ventos fortes destruíram o telhado e as janelas de uma escola e também danificaram casas e empresas. A administradora da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), Deanne Criswell, que coordena a resposta federal à catástrofe, fará neste domingo uma visita a essas duas cidades do Arkansas para avaliar os danos, anunciou no Twitter o prefeito de Little Rock, Frank Scott Jr. A governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, mobilizou cem reservistas da Guarda Nacional para responder à catástrofe e declarou o estado de emergência para disponibilizar os recursos do estado para o esforço de busca. Além disso, a governadora pediu no sábado ao presidente dos EUA, Joe Biden, para declarar os acontecimentos um desastre, para que o Arkansas possa ter acesso aos recursos do governo federal.

Os governadores de Indiana e Kentucky, Eric Holcomb e Andy Beshear, respectivamente, também declararam o estado de emergência para colocar os recursos estatais ao serviço dos esforços de resgate e limpeza. No norte de Illinois, os tornados deixaram um cenário de “caos absoluto”, nas palavras do chefe da polícia de Belvidere, Shane Woody, de acordo com o jornal “Chicago Tribune”. Os tornados causaram o desabamento parcial do teto de uma casa de shows onde 260 pessoas assistiam a uma apresentação de heavy metal, deixando pelo menos uma pessoa morta e 28 feridas, de acordo com os bombeiros de Belvidere. Além dos danos humanos e de infraestruturas, os tornados deixaram cerca de 27.000 casas no Arkansas e 17.000 no Tennessee sem energia neste domingo.

*Com informações da agência EFE