Socorristas vasculham escombros em busca de sobreviventes após tornados atingirem o Arkansas, nos EUA

Fenômenos mataram ao menos cinco pessoas no Estado, destruíram telhados e paredes de edifícios, viraram veículos e derrubaram árvores e linhas de energia

Benjamin Krain / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP O número de óbitos inclui quatro mortes na cidade de Wynne, Arkansas, e três em Sullivan, Indiana



Socorristas vasculham escombros em cidades do Estado de Arkansas, nos Estados Unidos, em busca de vítimas, após a passagem de tornados que atingiram a região. Os fenômenos aconteceram nesta sexta-feira, 31, e mataram ao menos cinco pessoas, segundo a governadora Sarah Huckabee Sanders. “No momento, temos cinco mortes confirmadas. Temos algumas outras que foram relatadas, mas não temos confirmação da polícia local no local. E, portanto, aguardando isso. Mas agora, em todo o estado, temos cinco mortes confirmadas”, disse. Os tornados destruíram telhados e paredes de muitos edifícios, viraram veículos e derrubaram árvores e linhas de energia em Little Rock e grandes áreas a leste e nordeste da capital do Estado. Ao todo, ao menos 11 pessoas morreram em decorrência dos tornados, outras seguem hospitalizadas e há desaparecidos. O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com Huckabee Sanders e os prefeitos de Little Rock e Wynne. Ele também falou com a Administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), Deanne Criswell. Segundo a governadora, o presidente e o secretário de Segurança Interna ofereceram apoio. “Qualquer coisa que o Arkansas precise, eles nos garantiram que esses recursos estarão aqui e no local”, acrescentou.

Em Belvidere, uma cidade no norte de Illinois, uma pessoa morreu e 28 ficaram feridas quando o clima extremo arrancou o telhado do Apollo Theater durante um show de heavy metal. Uma banda brasileira se apresentou no local pouco antes do desabamento. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a banda brasileira chamada Crypta tranquilizou os fãs: “Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem”. A vocalista e baixista da Crypta, Fernanda Lira, postou nos stories do Instagram que a casa sobre rodas do grupo foi totalmente destruída. Conforme divulgado pela CBS, as autoridades locais informaram que as sirenes de alerta soaram às 19h24. Vários edifícios da região foram atingidos, mas o teatro foi o local que sofreu mais danos. Cerca de 260 pessoas estavam dentro do Apollo Theater para assistir aos shows programados para a noite de sábado. O chefe da polícia de Belvidere, Shane Woody, disse que quando a polícia chegou ao teatro encontrou um cenário de “caos absoluto”.

*Com informações da Reuters