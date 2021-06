O que é o prêmio Rusty Razor, citado pela médica Luana Araújo na CPI da Covid-19

A infectologista estava rebatendo uma fala de Luis Carlos Heinze, que voltou a falar do francês Didier Raoult e seu suposto estudo sobre a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento precoce da doença

Durante a CPI da Covid-19 desta quarta-feira, 2, a infectologista Luana Araújo foi chamada para prestar depoimento sobre a sua nomeação não concretizada para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19. Os parlamentares querem esclarecer se a decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi política, já que a médica critica o uso de cloroquina e outros medicamentos comprovadamente ineficazes contra o novo coronavírus. Durante a sessão, o senador Luis Carlos Heinze citou o médico francês Didier Raoult, que fez um suposto estudo provando que a hidroxicloroquina seria eficaz contra a Covid-19, para defender a adoção do tratamento precoce da doença. Para rebater o argumento, Araújo mencionou que Raoult ganhou o Rusty Razer de 2020. Relativamente novo, o prêmio criado pela revista britânica ‘The Skeptic” é uma sátira em que o vencedor é a pessoa ou entidade que foi o pior exemplo de pseudociência no ano anterior. Outros ganhadores do título acusados de propagar desinformação foram Andrew Wakefield, por escrever um artigo que estabelecia uma falsa relação entre a vacina tríplice viral e o autismo, e a atriz Gwyneth Paltrow, por divulgar terapias alternativas sem comprovação científica através da marca Goop.