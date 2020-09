Oito pessoas morrem em chacinas nas zonas rurais da Colômbia

Autoridades locais ainda investigam as mortes; detalhes dos crimes ainda não foram divulgados

Exército se reune com os prefeitos da região de Antioquia



Pelo menos oito pessoas morreram em dois massacres nas zonas rurais dos departamentos de Antioquia e Bolívar, no norte da Colômbia, segundo autoridades locais. A primeira chacina, na Vila de La Valentina, em Zaragoza, na Antioquia, foram encontrados cinco corpos.

De acordo com o prefeito Víctor Darío Perlaza, agentes policiais, militares e legistas estão no local coletando informações para esclarecer os fatos. “Diante de informações da comunidade sobre um suposto ato violento em Zaragoza rural, em Antioquia, tropas do exército e da polícia estão se deslocando para o local para confirmar a situação e proteger a população da região”, disse o comandante da Sétima Divisão do Exército, General Juan Carlos Ramírez, no Twitter.

Enquanto isso, o comandante encarregado da Polícia de Antioquia, coronel Ever Yovanni Gómez, declarou aos repórteres que o ataque teria sido realizado por um grupo armado ilegal. O segundo massacre aconteceu em Simití, no departamento de Bolívar, no sul do Caribe, onde três pessoas foram mortas em uma área conhecida como Los Cagüises, sem que tenham sido divulgados mais detalhes sobre o crime até agora.

* Com EFE