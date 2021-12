OJ Simpson se torna um homem livre após cumprir pena por assalto nos EUA

Ex-jogador de futebol americano foi condenado em 2008, passou nove anos em regime fechado e encerrou liberdade condicional com dois meses de antecedência

GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP/0412/2008 OJ Simpson foi condenado à prisão em 2008



Aos 74 anos de idade, o ex-jogador OJ Simpson, estrela dos Estados Unidos que se tornou manchete de jornais policiais por ser acusado de um duplo homicídio na década de 1990, recebeu antecipação de dois meses da sua pena condicional e se tornou um homem totalmente livre nesta terça-feira, 14. “O Conselho de Comissários de Liberdade Condicional de Nevada conduziu uma audiência de dispensa antecipada para o Sr. Simpson. A decisão de conceder a liberdade condicional antecipada foi ratificada em 6 de dezembro de 2021. O Conselho concedeu créditos em valor igual ao tempo restante da pena para reduzir a pena em tempo cumprido.”, explicou o porta-voz da polícia de Nevada, Kim Yoko Smith.

Apesar de ser acusado de cometer o duplo homicídio da ex-esposa Nicole Brown Simpson e do amigo dela, Ron Goldman, a estrela da NFL foi considerada inocente da acusação por um júri de Los Angeles em 1995. Ele foi condenado na esfera cível em 1997 a pagar US$ 33,5 milhões à família de uma das vítimas e nega o crime até hoje. A pena que ele cumpria há nove anos era relacionada a um assalto à mão armada em um hotel-cassino em Las Vegas no ano de 2007. Ele teria, ao lado de um amigo, invadido um quarto onde dois comerciantes de artigos esportivos para colecionadores estavam para, de acordo com ele, “recuperar objetos que o pertenciam”. Desde 2017, OJ tinha deixado a prisão para cumprir pena em liberdade condicional. Ele foi liberado dois meses antes por bom comportamento.