Ômicron é responsável por 73% dos novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos

A variante Ômicron é, atualmente, a maior responsável pelos contágios por coronavírus nos Estados Unidos. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país, a nova cepa foi responsável por 73,2% dos registros de Covid-19 entre os dias 12 e 18 de dezembro. Em seguida, a variante Delta aparece em segundo lugar, causando 26,6% das novas infecções. Em alguns lugares dos EUA, a porcentagem de casos relacionados com a Ômicron supera a média nacional, representando até mais de 90% os novos casos em Estados como Washington, Oregón, Idaho, Florida, Georgia, Alabama y Carolina del Sur, entre outros. Nesta segunda, um estudo divulgado pelo Instituto Pasteur e pelo Instituto de Pesquisa de Vacinas mostrou que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 é fundamental para neutralizar a variante Ômicron. De acordo com a pesquisa, feita em em parceria com a Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e com os hospitais franceses Orléans e Georges Pompidou, são necessários entre cinco e 31 vezes mais anticorpos para que o organismo possa neutralizar a nova cepa.