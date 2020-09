OMS alerta para aumento de casos de Covid-19 na Europa: ‘Muito grave’

Nas últimas duas semanas, mais da metade dos países europeus registrou um aumento de infectados superior a 10%

EFE/EPA/Filippo Venezia A Europa está sofrendo com a segunda onda do coronavírus



O diretor-regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, alertou nesta quinta-feira, 17, para uma “situação muito grave” no continente, com um aumento semanal de casos do novo coronavírus superior ao registrado no primeiro pico, em março. Em entrevista coletiva para avaliar os dados mais recentes sobre a evolução da pandemia na Europa, Kluge disse que os casos registrados na região na semana passada ultrapassaram os 300 mil. A OMS apelou hoje à “coerência regional” diante dos “índices alarmantes de contágio” do coronavírus na Europa e a uma ação coordenada para a qual considera que ainda há espaço.

Nas últimas duas semanas, mais da metade dos países europeus registrou um aumento de casos superior a 10% e em sete deles, chegou a duplicar. “Na primavera e no início do verão, pudemos observar o impacto das estritas medidas de restrição e vimos nossos esforços e nossos sacrifícios prosperarem” a ponto de atingir os números mais baixos da pandemia em junho, disse ele. Nesse sentido – acrescentou – os números de setembro devem servir de “alerta”.

Mesmo com os números mostrando uma quantidade maior de testes ou análises, eles apresentam “taxas alarmantes de transmissão em toda a região”, afirmou. Desde o início da pandemia, a Europa registrou 4.893.614 casos e 226.524 mortes por Covid-19. Além dos números, “o impacto na saúde mental, nas economias, nas vidas e na sociedade tem sido monumental”, acrescentou. Por isso, Kluge apelou à “coerência regional” e ao “esforço coletivo” dos 53 estados membros da OMS na Europa e lembrou que “as respostas têm sido muito eficazes, quando as ações são imediatas e decisivas”. “No entanto, o vírus foi implacável quando prevaleceu a informalidade e a desinformação”, alertou.