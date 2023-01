OMS discute fim do estado de emergência da Covid-19

Especialistas acreditam que a pandemia acabou e que o coronavírus se tornou endêmico

STR / AFP Covid-19 é classificada como maior nível de alerta da OMS desde 2020



A Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou as discussões sobre a redução no nível de alerta sobre a Covid-19. Uma fonte da OMS disse ao jornal alemão DW que nenhuma decisão será anunciada antes de segunda-feira, dia 30, mas que o Comitê de Emergência da Organização já se reuniu para discutir o fato. Eles se reúnem a cada três meses para discutir a crise do coronavírus. Atualmente, a pandemia de Covid-19 é classificada como “emergência de saúde pública de interesse internacional”, o nível de alerta mais alto. No mês passado, o virologista alemão Christian Drosten afirmou que a “pandemia acabou” e que o vírus se tornou endêmico, ou seja, as taxas de infecção não aumentando ou diminuindo significativamente. No entanto, a China segue com grande número de mortos pela Covid-19 com mais de 170 mil mortes relatadas nas últimas semanas.