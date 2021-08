OMS entrega primeira ajuda internacional ao Afeganistão após vitória do Talibã

Suplementos médicos devem ajudar 200 mil pessoas e chegaram ao país em um avião que saiu do Paquistão, criando um novo corredor humanitário

EFE/EPA/AKHTER GULFAM Medicamentos enviados ao Afeganistão devem ajudar 200 mil pessoas



O Afeganistão recebeu nesta segunda-feira, 30, o primeiro carregamento de ajuda médica internacional do país após o Talibã assumir o controle do poder na região. A doação, vinda da Organização Mundial da Saúde, marca a inauguração de um corredor humanitário criado no Paquistão. O diretor regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, Ahmed Al-Mandhari, afirmou em comunicado que graças a esses suprimentos, os serviços médicos de sua organização podem continuar funcionando. Os suplementos vieram em um avião que pousou na cidade de Mazar-i-Sharif, no norte do país, em um voo da companhia Pakistan International Airlines (PIA). Ao todo, foram entregues 12,5 toneladas de suprimentos médicos que devem atender a 200 mil pessoas, fazendo parte de 3,5 mil cirurgias e tratando 6,5 mil pacientes com traumas em 29 das 34 províncias afegãs.

Segundo a OMS, este é o primeiro de três voos programados para os próximos dias com a PIA. “O mundo não pode agora desviar sua atenção do povo afegão neste momento crítico”, diz trecho do pronunciamento. Nas redes sociais, o embaixador do Paquistão em Cabul, Mansoor Ahmad Khan, confirmou a chegada dos suplementos e comemorou a criação da ponte aérea humanitária. O país tem sido considerado pela comunidade internacional como uma “porta estratégica” para entrada de suprimentos no Afeganistão, afundado em uma crise humanitária agravada pela saída das tropas norte-americanas do país. Com a retomada de poder por parte do Talibã, estima-se que mais de 500 mil cidadãos tenham deixado o país como refugiados e dezenas de milhares de estrangeiros que forneciam trabalho humanitário na região tenham retornado aos seus países de origem. Um alerta feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostrou que 10 milhões de crianças podem passar fome no país nos próximos meses.