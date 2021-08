Apesar da pandemia, número de bilionários brasileiros sobe e chega a 315 em 2021

Patrimônio acumulado entre eles é de R$ 1,9 trilhão; ranking traz 77 nomes a mais do que no ano passado

Edgar Su/Reuters Atualmente, o brasileiro mais rico do mundo é o co-fundador do Facebook, Eduardo Luiz Saverin



O número de bilionários brasileiros cresceu em 2021. Apesar da pandemia da Covid-19 e da piora nos indicadores econômicos, mais de 40 brasileiros atingiram o patrimônio de R$ 1 bilhão neste ano. De acordo com a revista Forbes, as novas fortunas foram conquistadas principalmente pelo aumento de oferta de ações na bolsa. Segundo a revista, os incentivos financeiros para combater a crise em todo o mundo aqueceram o mercado de capitais, elevando o número de super ricos. Entre os bilionários novatos estão o dono da Blau Farmacêutica, Marcelo Rodolfo Hann, com R$ 7,54 bilhões, e o fundador da empresa Méliuz, Israel Fernandes Salmen, com R$ 1,15 bilhão. Considerando o desmembramento de famílias, o ranking traz 77 nomes a mais do que no ano passado — agora, 315 brasileiros estão na lista. O patrimônio acumulado entre eles é de R$ 1,9 trilhão. Atualmente, o brasileiro mais rico do mundo é o co-fundador do Facebook, Eduardo Luiz Saverin. Ele ultrapassou recentemente o empresário Jorge Paulo Lemman, com uma fortuna estimada em R$ 97,5 bilhões.

*Com informações do repórter Vinicius Moura