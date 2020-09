OMS diz estar preocupada com aumento de hospitalizações por Covid-19

O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, por outro lado, afirmou que existe agora a perspectiva de haver uma vacina ‘segura a eficaz’

Salvatore Di Nolfi/EFE Michael Ryan, diretor do programa de emergências da OMS



A Organização Mundial da Saúde (OMS) está preocupada com a propagação do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, 16, o comando da entidade alertou para uma “tendência preocupante” de aumento de casos da Covid-19 ao redor do planeta. Em conversa com a imprensa, a líder da OMS durante a pandemia, Maria Van Kerkhove, disse que há um aumento “não apenas nos casos, mas também nas hospitalizações” pela doença. Kerkhove disse que isso é motivo de preocupação para a OMS, já que ele ocorre por exemplo em alguns países do Hemisfério Norte em que o inverno ainda não começou. Com o inverno e a temporada de gripe sazonal, a situação pode ficar mais complexa, aponta a entidade.

Diretor executivo da OMS, Michael Ryan disse que a entidade quer o trabalho de todos para o vírus não manter esse “impulso” atual, ressaltando a importância de se diminuir o número de transmissões. Durante o evento, Ryan também disse que existe agora a perspectiva de haver uma vacina “segura a eficaz” para a covid-19, mas que por enquanto é crucial a manutenção das medidas já sabidas para conter os casos, como a lavagem de mãos, uso de máscaras e distanciamento físico.

Maria Van Kerkhove comentou ainda que há uma tendência de aumento nos casos entre pessoas mais jovens. Ela lembrou que os cientistas ainda não têm tantas informações sobre os efeitos de longo prazo que, em alguns casos, aparecem mesmo em pessoas com versões leves da doença.

*Com informações do Estadão Conteúdo