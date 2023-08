Onda de calor na Coreia do Sul deixa 17 mortos durante final de semana

Agência meteorológica nacional advertiu que nos próximos dias o mercúrio do termômetro pode subir mais dois graus

EFE/Salas Devido ao calor extremo, mais de mil pessoas tiveram que ser tratadas com mal-estar ou doenças desde 20 de maio



Pelo menos 17 pessoas morreram nos últimos dias devido à onda de calor que afeta a Coreia do Sul há uma semana. Em grande parte do país asiático, as sensações térmicas estão superiores a 35°C, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 31, pelas autoridades locais. A agência meteorológica nacional advertiu ainda que nos próximos dias o mercúrio do termômetro pode subir mais dois graus na próxima terça e quarta-feira. Dos que faleceram, a maioria eram idosos que realizavam tarefas agrícolas ou atividades físicas ao ar livre, apesar das altas temperaturas, segundo detalharam as autoridades locais. Quatro das vítimas tinham entre 70 e 90 anos e morreram enquanto trabalhavam em instalações agrícolas, como estufas na província de Gyeongsang do Norte, onde foram registradas algumas das temperaturas mais altas. Devido ao calor extremo, mais de mil pessoas tiveram que ser tratadas com mal-estar ou outras doenças desde 20 de maio. Deste total, cerca de 200 pessoas sofreram algum mal nos últimos dias, segundo dados publicados pelo jornal “The Korea Herald”. As autoridades também alertaram para a possibilidade de quedas de energia devido ao aumento da demanda por eletricidade em meio à onda de calor.

No vizinho Japão, a agência meteorológica nacional mantém há dias um alerta para temperaturas elevadas em quase todo o arquipélago, com especial para a região da capital Tóquio e arredores e, também, para o oeste do país, tendo emitido nesta segunda-feira um novo aviso para a semana de 6 e 14 de agosto. As autoridades estão pedindo aos idosos que tomem cuidado extra depois de encontrar um casal morto aparentemente por insolação em sua casa na capital, onde o ar condicionado estava desligado quando foram encontrados por uma assistente social.