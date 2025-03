Província de Ontário, no Canadá, impõe sobretaxa de 25% sobre energia destinada aos EUA

‘Até que a ameaça das tarifas desapareça de vez, Ontário não vai recuar’, declarou Doug Ford, premiê da província canadense

Katherine KY Cheng / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP O premiê de Ontário, Doug Ford, e o ministro provincial de Energia e Eletrificação, Stephen Lecce em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10)



O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e o ministro da Energia local, Stephen Lecce, anunciaram nesta segunda-feira (10), que a província decidiu implementar uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos, como uma forma de retaliação às tarifas que o ex-presidente Donald Trump impôs sobre produtos canadenses.

Doug Ford justificou a ação, afirmando que as tarifas prejudicaram a economia americana e que a nova taxa poderá ser aumentada caso a situação se agrave. “As tarifas de Trump são desastrosas para a economia dos Estados Unidos. Elas tornam a vida mais cara para as famílias e empresas americanas. Até que a ameaça das tarifas desapareça de vez, Ontário não vai recuar”, declarou.

Com essa medida, o custo da eletricidade para os consumidores americanos deve aumentar em cerca de US$ 10 por megawatt-hora. A expectativa é que essa sobretaxa gere uma receita diária entre US$ 300.000 e US$ 400.000, que será utilizada para apoiar trabalhadores e empresas que foram impactados pelas tarifas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Ontário fornece eletricidade a cerca de 1,5 milhão de clientes nos estados de Nova York, Michigan e Minnesota. A decisão de aumentar a sobretaxa reflete a tensão nas relações comerciais entre Canadá e Estados Unidos, especialmente em um contexto onde as tarifas têm gerado descontentamento em diversas áreas da economia. Aprovada em um cenário de crescente rivalidade comercial, a sobretaxa pode ter implicações significativas para o mercado de energia e para as relações bilaterais entre os dois países.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos