ONU afirma que ‘nenhuma organização pode substituir’ a UNRWA

AFP Pessoas palestinas deslocadas sentam-se em bancos enquanto esperam do lado de fora de uma clínica da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para Refugiados Palestinos (UNRWA) em Rafah, no sul da Faixa de Gaza



A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta terça-feira, 30, que “nenhuma organização pode substituir” de maneira temporária ou definitiva a Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), que teve alguns de seus funcionários envolvidos nos ataques de 7 de outubro contra Israel. Países como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, anunciaram a suspensão de novas doações para a agência em razão de denúncias. Contudo, a UNRWA exerce um importante papel na Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou uma reunião com representantes de 35 Estados-membros, e também com a União Europeia, para informar sobre as medidas que a organização está tomando e ouvir suas preocupações. Os Estados Unidos, que destinaram, desde outubro, 121 milhões de dólares (R$ 600 milhões) à UNRWA, congelaram a entrega de outros 300 mil (R$ 1,4 milhão) nas próximas semanas.

*Com informações da Agence France-Presse