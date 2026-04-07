ONU agenda votação sobre Estreito de Ormuz, mas deve enfrentar resistências de China e Rússia
Apesar das movimentações diplomáticas, o Oriente Médio segue sob fogo intenso nesta terça, 7, o 39º dia da guerra
Apesar das movimentações diplomáticas, o Oriente Médio segue sob fogo intenso nesta terça, 7, o 39º dia da guerra. Teerã foi alvo de novos ataques lançados por Israel, enquanto as forças iranianas dispararam sete mísseis balísticos contra a Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos na região. Por precaução, a ponte de 25 quilômetros que liga a Arábia Saudita ao Bahrein foi fechada.
O Irã também voltou a realizar bombardeios no território israelense. Já o Comando Central dos Estados Unidos informou ter atingido mais de 13 mil alvos no Irã desde o início da guerra, no dia 28 de fevereiro.
Com a aproximação do ultimato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Irã, na noite desta terça, o regime iraniano pediu que jovens façam correntes humanas em volta das usinas de energia, um alvo declarado dos americanos. Fonte: Associated Press.
*Estadão Conteúdo
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