Irã diz que analisa proposta dos EUA após Trump afirmar avanço nas negociações

Teerã havia suspendido conversas após ofensiva israelense no Líbano

KHAMENEI.IR / AFP Mojtaba Khamenei



O governo do Irã ainda não concluiu a análise da proposta americana para um acordo provisório de cessar-fogo, assim como não apresentou uma resposta oficial aos mediadores envolvidos nas negociações, informou nesta terça-feira (2) a agência semioficial iraniana Mehr.

Segundo uma fonte ouvida pela publicação, a versão final do entendimento continua sendo debatida internamente em Teerã. De acordo com a agência, nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento.

A informação foi divulgada um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que as negociações com a República Islâmica avançam rapidamente. Em publicação na rede Truth Social, o republicano disse que as conversas seguem em “ritmo acelerado”, apesar dos sinais de impasse entre as partes.

Na segunda-feira (1º), a agência iraniana Tasnim informou que Teerã havia suspendido temporariamente as negociações em protesto contra a ampliação da ofensiva israelense no Líbano e contra o que classificou como violações do cessar-fogo firmado entre Irã e Estados Unidos em abril. Segundo o veículo, a equipe negociadora iraniana interrompeu o diálogo e a troca de propostas por meio dos mediadores.

A cautela do governo iraniano também estaria relacionada à desconfiança em relação a Washington. Segundo a fonte citada pela Mehr, o histórico de descumprimento de compromissos por parte dos Estados Unidos levou Teerã a adotar uma postura mais cuidadosa durante as negociações.

Ainda de acordo com a agência, o Irã busca garantias de que um eventual acordo produza “benefícios reais e tangíveis” para o país. O entendimento em discussão é visto como uma tentativa de preservar o cessar-fogo e abrir caminho para negociações mais amplas sobre a segurança regional e o programa nuclear iraniano.

As conversas ocorrem em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. Nas últimas semanas, os dois países trocaram acusações sobre violações da trégua, enquanto Israel ampliou suas operações militares no Líbano. Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou ataques contra alvos do Hezbollah na periferia sul de Beirute e afirmou que as operações podem avançar ainda mais no território libanês.