OpenAI desativa chatbot que se passava por candidato à Presidência dos EUA

Empresa desenvolvedora do ChatGPT explicou que o desenvolvedor violou a política de uso da API ao utilizar o ‘Dean-bot’ para fazer campanhas políticas sem o consentimento necessário

Unsplash/Zac Wolff OpenAI é uma empresa de inteligência artificial que tem como principal criação o ChatGPT



A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, eliminou um bot que imitava a voz de um candidato à Presidência dos EUA, uma medida que reforça os limites do uso da Inteligência Artificial (IA) em campanhas políticas. A empresa responsável pela criação do bot foi contratada por um grupo político do candidato Dean Phillips com o objetivo de interagir com o candidato que enfrenta o presidente Joe Biden nas primárias, em um esquema de perguntas e respostas. “Recentemente, eliminamos a conta de um desenvolvedor que estava violando conscientemente a política de uso de nossa API (ou plataforma), que não permite fazer campanhas políticas ou imitar um indivíduo sem seu consentimento”, informou no sábado a OpenAI ao jornal ‘The Washington Post’.

A OpenAI informou que o desenvolvedor violou a política de uso da API ao utilizar o chatbot para fazer campanhas políticas sem o consentimento necessário. O incidente levantou preocupações sobre o uso da inteligência artificial generativa para disseminar desinformação política. Diante disso, a OpenAI se comprometeu a disponibilizar ferramentas para minimizar os danos causados por sua tecnologia. O chatbot, conhecido como “Dean-bot”, foi removido. Vale ressaltar que o grupo político responsável pelo projeto é financiado por investidores do Vale do Silício. A startup Delphi, responsável pelo desenvolvimento do bot, emitiu um pedido de desculpas pelo ocorrido.