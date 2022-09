Operação London Bridge: Conheça o protocolo em caso de morte da Rainha Elizabeth

Planejamento traz diretrizes desde o anúncio da morte, até o funeral e a coroação de Charles, herdeiro do trono britânico

Reprodução/Instagram/theroyalfamily Rainha foi colocada em supervisão médica e membros da família real foram convocados



A monarquia britânica já tem um plano para anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. Segundo a imprensa internacional, o planejamento batizado de “Operação London Bridge” contempla uma série de medidas que devem ser seguidas à riscas, caso a morte da monarca seja confirmada nas próximas horas. De acordo com a imprensa inglesa, o secretário particular da rainha, Sir Edward Young, deve ser o primeiro a ser informado depois da equipe médica e de familiares próximos, como o príncipe Charles, herdeiro do trono. O secretário de Elizabeth será responsável por avisar a primeira-ministra Liz Truss, recém empossada no cargo, sobre a sua morte. Na sequência, o Centro de Resposta Global do Ministério das Relações Exteriores será responsável por dar a notícia aos 15 países onde Elizabeth II é chefe de Estado, da mesma forma que outros Estados da Commonwealth. Entre os funcionários do primeiro escalão, a mensagem “London Bridge is Down”, o que significa “A Ponte de Londres caiu”, será a confirmação da morte real.

A população e a imprensa britânica devem ser informados pelo agência Press Association. Uma nota oficial também deve ser colocado no Palácio de Buckngham e apresentadores de noticiários também deverão vestir roupas pretas e sua programação ser suspensa, com transmissão do ocorrido. Além disso, a operação também inclui planos para a proclamação de Charles como rei. A cerimônia deve acontecer no dia seguinte à morte, onde o novo rei deve jurar lealdade. A Operação London Bridge também inclui recomendações para o funeral, que deve acontecer entre 10 a 12 dias após a morte, e diretrizes ao príncipe herdeiro. As especulações sobre o estado de saúde de Elizabeth cresceram nesta quinta-feira, 8, depois que a rainha foi colocada em supervisão médica e membros da família real foram convocados no Palácio de Balmoral, na Escócia, onde a monarca de 96 anos passa férias. Um comunicado oficial chegou a afirmar que a rainha “está confortável”. Entretanto, a tradicional troca de guardas foi cancelada na tarde desta quinta-feira, 8, o que aumentam as preocupações. Além disso, o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, cancelaram os compromissos e estão a caminho da Escócia.