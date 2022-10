Oposição de Putin vence eleições na Letônia e deixa partidos pró-Rússia enfraquecidos

Nova Unidade obteve 18,97% dos votos e se tornou a maior força parlamentar, segundo a comissão eleitoral central

Gints Ivuskans / AFP Primeiro-ministro Krisjanis Karins venceu as eleições legislativas de sábado na Letônia



O partido centrista do primeiro-ministro Krisjanis Karins venceu as eleições legislativas de sábado, 1, na Letônia, de acordo com os resultados definitivos. O partido Nova Unidade de Karins obteve 18,97% dos votos e se tornou a maior força parlamentar, com 26 deputados, segundo a comissão eleitoral central. Dois deles, a Lista Unificada (verdes e partidos regionais, centristas, 11,01%, 15 deputados) e a Aliança Nacional (centro-direita, 9,29%, 13 deputados) parecem bem posicionados para se juntar à Nova Unidade em uma coalizão que têm uma maioria de 54 deputados. Os resultados eleitorais confirmaram o declínio do partido social-democrata Harmonia, próximo da minoria de língua russa (30% da população). As eleições, realizadas no contexto da invasão russa à Ucrânia, aumentam as chances de Karins ser indicado pelo presidente Egils Levits para formar o próximo governo de coalizão. No total, sete partidos estarão presentes no parlamento unicameral, que tem 100 cadeiras. “Acho que a guerra na Ucrânia desempenhou um grande papel em favor do senhor Karins e da Nova Unidade, porque eles são muito fortes nas relações exteriores, o que é muito importante para a Letônia do ponto de vista da segurança nacional”, disse à AFP o cientista político Filips Rajevskis. Este país báltico de 1,8 milhão de habitantes é membro da União Europeia e da Otan. Sobre a possível ameaça russa, Karins disse: “Nem eu, nem meu governo, nem meu país reagimos por medo (…) Continuaremos investindo em nossa própria defesa como Estado-membro da Otan”.

*Com informações da AFP