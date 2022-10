Pelo menos 59 países já encerraram a votação para presidente da República do Brasil

Eleição acontece em 181 cidades estrangeiras e mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior

REUTERS/Pedro Nunes Brasileiros comparecem em massa para votar em Portugal



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou por volta das 13h deste domingo, 2, que a votação para presidente da República já tinha sido encerrada em pelo menos 59 países. Neste ano, aproximadamente 700 mil eleitores estão aptos a votar no exterior em uma das 181 cidades registradas. Quem optar por exercer o seu direito só pode votar para presidente da República. O número de eleitores no exterior representa um aumento de 39,21% em relação a 2018, quando ocorreram as últimas Eleições Gerais. Apesar da votação já ter encerrado, o TSE informou que a divulgação oficial dos resultados só ocorrerá a partir das 17h de Brasília, quando a votação for encerrada em todo o país. Contudo, ressalta que os resultados em cada seção eleitoral podem ser conferidos pelos próprios eleitores por meio do Boletim de Urna. Conforme a decisão do Plenário de dezembro de 2021, este ano houve a uniformização dos horários de votação em todo país, o que indica que todas as seções foram abertas às 8h e se encerrará às 17h do horário de Brasília (DF), desde que não haja eleitores na fila. Estados com fuso horário diferente da capital brasileira terão de se adequar à medida, prevista na Resolução TSE nº 23.669, que trata dos atos gerais do processo eleitoral. As seções eleitorais de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima abriram uma hora antes, ou seja, às 7h do horário local, assim como em algumas seções do estado do Amazonas. No Acre, a votação começou com duas horas de antecedência, às 6h, e em Fernando de Noronha (PE) as seções abriram uma hora mais tarde que o horário de Brasília.

Confira a lista dos países que finalizaram a votação até 12h: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Áustria, Barein, Bélgica, Bulgária, Catar, China, Hong Kong, Chipre, Coreia do Sul, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Jordânia, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nepal, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Palestina, Polônia, Quênia, República Tcheca, Romênia, Rússia, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Tanzânia, Timor Leste, Turquia, Vietnã, e Zâmbia.