Oposição russa diz que Navalny é envenenado lentamente na prisão e está em estado grave

Advogado está com uma doença misteriosa que fez ele perder 8 kg em duas semanas; uma ambulância precisou ser chamada às pressas para a colônia penal onde ele está detido

EFE/EPA/EVGENY FELDMAN FOR ALEXEI NAVALNY'S CAMPAIGN Alexei Navalny é opositor do governo Putin na Rússia



Alexei Navalny, de 46 anos, o principal opositor de Vladimir Putin, está em estado grave e uma ambulância precisou ira às pressas durante a noite de sexta-feira, 7, para sábado, 8, para socorrê-lo na colônia penal IK-6 de segurança máxima em Melekhovo, perto de Kovrov, cerca de 250 km a leste de Moscou, onde ele está detido. Kira Yarmysh, sua porta-voz, informou que ele perdeu 8 kg de peso em pouco mais de duas semanas e está lutando contra uma doença misteriosa na prisão que pode ser algum tipo de veneno de ação lenta. Ela disse que uma queixa estomacal desconhecida surgiu na sexta-feira e que os médicos da prisão o trataram no passado injetando nele remédios que se recusaram a identificar. “Não descartamos que neste exato momento Alexei Navalny esteja sendo envenenado lentamente, sendo morto lentamente para atrair menos atenção”, disse Yarmysh no post do Twitter. “Ele está sendo mantido em uma cela de punição com dor aguda sem ajuda médica”, disse ela. Em entrevista ao ‘The Guardian’, o ativista Ruslan Shaveddinov, informou que a situação do advogado é crítica e que estão todos muito preocupados. O Kremlin disse que não está acompanhando o estado de saúde do líder da oposição e que era um assunto para o serviço penitenciário federal. O serviço penitenciário, que no passado negou as alegações de que seus funcionários maltrataram Navalny e disse que ele sempre recebeu tratamento médico quando necessário, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Navalny, que está cumprindo sentenças combinadas de 11 anos e meio por fraude e desacato ao tribunal sob acusações que ele diz terem sido forjadas para silenciá-lo, disse via Twitter na terça-feira que foi transferido de volta para o confinamento solitário e forçado a suportar “condições extremamente infernais”. Yarmysh disse que sofreu dores de estômago semelhantes em janeiro, depois de ser tratado com antibióticos para um vírus e perdeu muito peso novamente. O líder de oposição ganhou destaque há mais de uma década por satirizar a elite do presidente Vladimir Putin e expressar alegações de corrupção em grande escala. Em 2020, ele sobreviveu a uma aparente tentativa de envenená-lo durante um voo na Sibéria, com o que testes de laboratório ocidentais determinaram ser um agente nervoso. Navalny acusou o estado russo de tentar matá-lo, algo que negou. Ele foi tratado por envenenamento na Alemanha, mas voltou voluntariamente para a Rússia em 2021, onde foi detido na chegada e encarcerado. Yarmysh disse que os remédios enviados para a prisão de Navalny por sua mãe não foram recolhidos pelos funcionários da prisão nos correios e foram devolvidos. Seus partidários tiveram que lutar com as autoridades prisionais toda vez que ele adoeceu para garantir que recebesse algum tipo de tratamento, disse ela. “Abusar da saúde de Alexei é uma prática regular da colônia (prisional) número seis. Tudo o que podemos fazer agora (para ajudá-lo) é falar sobre Alexei em todos os lugares”, disse Yarmysh.

Documentário vencedor do Oscar

‘Navalny’, um filme que investiga a tragédia do envenenamento do proeminente opositor russo, ganhou o Oscar de Melhor Documentário. Dirigido pelo canadense Daniel Roher, a investigação analisa a ascensão política de Alexei Navalny, o ataque ao qual ele sobreviveu por pouco e sua subsequente prisão. “E há alguém que não pôde estar conosco esta noite: o líder da oposição russa Alexei Navalny está em prisão de regime solitário pelo que ele denuncia, e quero ter certeza de citar suas palavras corretamente, como uma ‘guerra de agressão injusta de Vladimir Putin na Ucrânia'”, disse Roher, ao receber a estatueta. “Meu marido está preso simplesmente porque disse a verdade. Meu marido está preso simplesmente porque defende a democracia”, disse Yulia Navalny, esposa do dissidente. Mesmo sem poder comparecer à premiação, o advogado agradeceu e elogiou a produção. “Dedico toda a minha contribuição a este filme às pessoas honestas e corajosas em todo o mundo que encontram forças todos os dias para enfrentar o monstro da ditadura e sua companheira constante, a guerra”, disse Navalny no Twitter. “Estou extremamente feliz, mas, enquanto comemoro, tento não esquecer que não fui eu quem ganhou o Oscar”, destacou.

*Com informações da Reuters e AFP