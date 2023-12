Opositor Alexei Navalny diz que está ‘bem’ após transferência para colônia penal no Ártico

Nas redes sociais, russo que viagem para nova penitenciária duru 20 dias e foi ‘bastante cansativa’

EFE/EPA/EVGENY FELDMAN FOR ALEXEI NAVALNY'S CAMPAIGN Parentes de Navalny anunciaram na segunda-feira, 25, que o localizaram em uma colônia penal em Kharp



O líder opositor russo detido Alexei Navalny afirmou nesta terça-feira, 26, nas redes sociais que está “bem”. A declaração ocorre após sua transferência para uma colônia penal no Ártico russo. A viagem para a nova penitenciária durou 20 dias e foi “bastante cansativa”, escreveu no X (antigo Twitter).”Não se preocupem comigo. Estou bem. Estou completamente aliviado por finalmente ter chegado. Ainda estou de bom humor, como convém a um Papai Noel”, acrescentou Navalny, em referência à barba e às roupas que é obrigado a utilizar, adaptadas para resistir ao inverno rigoroso, com temperaturas polares. “Infelizmente não há renas, mas há cães pastores enormes, fofinhos e muito bonitos”, acrescentou. Os parentes de Navalny anunciaram na segunda-feira, 25, que o localizaram em uma colônia penal em Kharp, em Yamalia-Nenetsia, uma região remota do norte da Rússia. Condenador por “extremismo”, o opositor ao presidente Vladimir Putin foi detido em janeiro de 2021.

*Com informações da Agence France-Presse