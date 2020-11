Oregon é o primeiro estado norte-americano a descriminalizar posse de drogas pesadas

Decisão permite posse de pequenas quantidades de entorpecentes como cocaína, heroína e LSD; outros estados votaram a favor da legalização da maconha para uso medicinal e adulto

Steve Buissinne/Pixabay Estado foi o primeiro a adotar a medida;



Os eleitores do estado de Oregon, na costa Oeste dos Estados Unidos, votaram a favor da descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas pesadas. Com isso, o estado foi a primeira unidade federativa norte-americana a liberar o uso de entorpecentes como a cocaína, a heroína e o LSD. A medida foi aprovada durante a votação realizada nesta terça-feira, 3. Além disso, os eleitores também aprovaram o uso de cogumelos psicodélicos para tratamentos terapêuticos. Com a nova medida, pessoas que forem flagradas com pequenas quantidades das drogas não sejam condenadas pagando uma multa de US$ 100 e entrando em programas de reabilitação que serão financiados pelos recursos obtidos através da legalização da maconha.

Em seu perfil no Twitter, o Drug Policy Alliance chamou a iniciativa de “visionária” e comemorou a aprovação da medida. “Oregon fez história esta noite ao se tornar o primeiro a descriminalizar a posse de drogas. Esta vitória é realmente transformadora”, afirmou o grupo. Além de Oregon, outros estados também votaram pela legalização do uso de drogas. Eleitores do Arizona, da Dakota do Sul, do Mississipi, de Montana e de Nova Jersey votaram pela legalização do uso medicinal e adulto da maconha, cada um com suas particularidades.