Organização japonesa Nihon Hidankyo recebe Nobel da Paz 2024 por luta pelo desarmamento nuclear

O comitê da premiação também prestou homenagem aos Hibakusha, que, apesar das adversidades enfrentadas, mantêm a esperança e o compromisso com a paz

EFE/EPA/JAVAD PARSA NORWAY OUT Neste ano, o número de indicados ao Nobel da Paz chegou a 286, incluindo figuras de destaque como o Papa Francisco



O Prêmio Nobel da Paz de 2024 foi atribuído à organização japonesa Nihon Hidankyo, que se dedica à luta pelo desarmamento nuclear. Jørgen Watne Frydnes, presidente do comitê responsável pela premiação, ressaltou a importância da entidade, que representa os sobreviventes das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, conhecidos como Hibakusha. A premiação reconhece os esforços da organização em promover um mundo sem armas nucleares. A decisão de premiar a Nihon Hidankyo foi influenciada pelos conflitos armados que ainda persistem globalmente, reforçando a mensagem de que o uso de armas nucleares deve ser evitado a todo custo. O comitê também prestou homenagem aos Hibakusha, que, apesar das adversidades enfrentadas, mantêm a esperança e o compromisso com a paz.

Neste ano, o número de indicados ao Nobel da Paz chegou a 286, incluindo figuras de destaque como o Papa Francisco. A responsabilidade pela escolha final recai sobre o comitê norueguês do Nobel, que analisou as candidaturas e decidiu pela premiação da organização japonesa. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para dezembro. A escolha da Nihon Hidankyo como laureada destaca a relevância do desarmamento nuclear em um mundo repleto de tensões e conflitos. A organização tem se empenhado em conscientizar a sociedade sobre os horrores da guerra e a necessidade de um futuro sem armas nucleares, promovendo diálogos e iniciativas que visam a paz global.

Publicado por Marcelo Seoane