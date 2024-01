Otan adverte Congresso dos EUA que derrota da Ucrânia tornaria mundo mais inseguro

Manifestação ocorre após a bancada do Partido Republicano bloquear novas ajudas para Kiev

EFE/ Filip Singer Presidente ucraniano, Volodymir Zelenski (E), cumprimenta o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg (D), antes da reunião bilateral que celebrará no marco da cumbre de la OTAN



O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Jens Stoltenberg, advertiu o Congresso dos Estados Unidos que uma vitória da Rússia na guerra com a Ucrânia tornaria o mundo mais inseguro. A manifestação ocorre após a bancada do Partido Republicano bloquear novas ajudas para Kiev. “Estou convencido de que todos os aliados da Otan, incluindo os Estados Unidos, continuarão a apoiar a Ucrânia, porque é do nosso interesse de segurança fazê-lo”, disse Stoltenberg em conversa com jornalistas ao lado do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

O político norueguês enfatizou que uma vitória russa seria “uma tragédia para a Ucrânia, mas também tornaria o mundo mais inseguro” para todos os membros do grupo e “encorajaria outros líderes autoritários a usar a força”, incluindo a Coreia do Norte, o Irã e a China. “Hoje é a Ucrânia. Amanhã pode ser Taiwan. Portanto, é de nosso interesse que a Ucrânia seja uma nação soberana e independente, e o apoio que damos a ela faz a diferença”, disse Stoltenberg. Prestes a completar dois anos da invasão russa em território ucraniano, os Estados Unidos são os maiores doadores de armas para a Ucrânia, com mais de US$ 44,2 bilhões.

*Com informações da EFE