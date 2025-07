Otan alerta Brasil, China e Índia sobre sanções por fazer negócios com a Rússia

Mark Rutte sugeriu que membros dos BRICS convençam Vladimir Putin a levar a sério as negociações de paz

Foto de Kin Cheung / POOL / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump (E), fala com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em uma reunião plenária do Conselho do Atlântico Norte durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Haia, em 25 de junho de 2025



O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, disse nesta terça-feira (15) a senadores no Capitólio que as tarifas secundárias contra a Rússia anunciadas ontem pelo presidente americano, Donald Trump, podem afetar o Brasil, a Índia e a China. Membros do Brics, esses países têm ampliado as relações comerciais com Moscou em virtude das punições impostas por americanos e europeus desde a invasão da Ucrânia. “Meu incentivo a esses três países é… vocês talvez queiram dar uma olhada nisso, porque isso pode afetá-los muito. Por favor, liguem para [o presidente russo] Vladimir Putin e digam a ele que ele precisa levar a sério as negociações de paz”, completou. “O que aconteceu ontem foi importante. O presidente Trump disse basicamente que, se a Rússia não levar a sério as negociações de paz, em 50 dias ele imporá sanções secundárias a países como Índia, China e Brasil”, disse Rutte, que também foi primeiro-ministro da Holanda até o ano passado, de acordo com o Guardian.

Na segunda-feira (14), Trump deu um ultimato à Rússia depois de meses fazendo concessões a Vladimir Putin na tentativa de obter um acordo de paz na Ucrânia: ou Moscou negocia um cessar-fogo com a Ucrânia em até 50 dias, ou será alvo de novas e duras sanções econômicas. Trump ameaçou taxas de 100% às importações russas, mas os EUA compram cerca de 3% do que Moscou vende ao exterior. Mas o presidente prometeu também aplicar tarifas secundárias, que puniriam o setor energético da Rússia e seus clientes. É nessa categoria que entram os países do Brics, como Rutte deixou claro na reunião no Senado.

*Com informação do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula