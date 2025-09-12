Jovem Pan > Notícias > Mundo > Otan reforçará flanco leste após drones russos sobrevoarem espaço aéreo da Polônia

Otan reforçará flanco leste após drones russos sobrevoarem espaço aéreo da Polônia

Sob o olhar inquieto da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Rússia e Belarus iniciaram também nesta sexta-feira (12) exercícios militares conjuntos

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 13h50
EFE/EPA/MICHAEL BUHOLZER Mark Rutte O secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte

A Otan reforçará suas defesas no flanco leste após a intrusão de drones russos no espaço aéreo da Polônia nesta semana, anunciou nesta sexta-feira (12) o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte. O bloco transatlântico lançará uma operação para “reforçar ainda mais nossas posições ao longo do nosso flanco leste”, próximo ou limítrofe com a Rússia, afirmou à imprensa em Bruxelas.

Paralelamente, Rússia e Belarus, aliado crucial de Moscou, iniciaram também nesta sexta-feira exercícios militares conjuntos sob o olhar inquieto da Otan, depois que a Polônia acusou o Kremlin de aprofundar as tensões com a incursão de drones em seu espaço aéreo.

As manobras, chamadas “Zapad”, acontecem a cada quatro anos e devem prosseguir até terça-feira (16). Os exercícios atuais coincidem com o avanço das tropas russas na Ucrânia, onde intensificaram os bombardeios contra as grandes cidades do país.

*Com informações da AFP

