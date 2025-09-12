Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que paciência com Putin está ‘se esgotando rapidamente’

Trump diz que paciência com Putin está ‘se esgotando rapidamente’

Presidente dos EUA ainda mencionou a possibilidade de sanções contra bancos e setor petrolífero do país, uma vez que líder russo dificulta encerrar o conflito na Ucrânia

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 11h13
  • BlueSky
Brendan Smiakiwski e Maxim Shemetov/AFP Montagem mostra mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em 24 de março de 2025, em Washington, DC, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, em 18 de março de 2025 Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou (Montagem)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (12) que sua paciência com Vladimir Putin está “se esgotando rápido” e mencionou a possibilidade de sanções contra os bancos e o setor petrolífero russos. “Está se esgotando, e se esgotando rapidamente, mas são necessários dois para dançar tango”, disse Trump ao ser perguntado se sua paciência estava sendo testada pela recusa do líder russo de encerrar o conflito na Ucrânia.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“É incrível. Quando Putin queria fazer, (o presidente ucraniano Volodimir) Zelensky não queria. Quando Zelensky queria fazer, Putin não queria. Agora Zelensky quer e Putin é uma incógnita. Vamos ter que intervir de maneira muito, muito forte”, acrescentou à Fox News.

*Com informações da AFP 

Leia também

Após fala de Marco Rubio, Itamaraty quer deixar poeira abaixar e insistir na tentativa de diálogo
Após condenação de Bolsonaro, filhos e aliados contam com reação de Trump para pressionar Congresso e STF
Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >