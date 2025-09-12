Trump diz que paciência com Putin está ‘se esgotando rapidamente’
Presidente dos EUA ainda mencionou a possibilidade de sanções contra bancos e setor petrolífero do país, uma vez que líder russo dificulta encerrar o conflito na Ucrânia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (12) que sua paciência com Vladimir Putin está “se esgotando rápido” e mencionou a possibilidade de sanções contra os bancos e o setor petrolífero russos. “Está se esgotando, e se esgotando rapidamente, mas são necessários dois para dançar tango”, disse Trump ao ser perguntado se sua paciência estava sendo testada pela recusa do líder russo de encerrar o conflito na Ucrânia.
“É incrível. Quando Putin queria fazer, (o presidente ucraniano Volodimir) Zelensky não queria. Quando Zelensky queria fazer, Putin não queria. Agora Zelensky quer e Putin é uma incógnita. Vamos ter que intervir de maneira muito, muito forte”, acrescentou à Fox News.
*Com informações da AFP
