Pai denuncia que Jacob Blake está algemado no hospital: ‘Detesto vê-lo naquela cama’

As autoridades de Kenosha, cidade no estado de Wisconsin onde foram disparados os tiros, não explicaram o motivo de Blake estar algemado ou detido

Reprodução Jacob Blake recebeu sete tiros pelas costas



Jacob Blake, homem negro que foi atingido por sete tiros da polícia enquanto estava de costas, está algemado na cama do hospital onde foi internado. Quem relatou essa cena foi o pai da vítima, nesta sexta-feira, 28. “Detesto vê-lo deitado naquela cama algemado. Ele não pode ir para nenhum lado. Por que eles o algemaram à cama?”, questionou à imprensa o pai de Blake, que visitou o filho no hospital. As autoridades de Kenosha, cidade no estado de Wisconsin onde foram disparados os tiros, não explicaram o motivo de Blake estar algemado ou detido. O governador de Wisconsin, o democrata Tony Evers, disse não entender a necessidade das algemas. “Espero que possamos encontrar uma maneira melhor de ajudá-lo na recuperação. Isso me parece contraindicado”, disse o político em entrevista coletiva. Blake se recupera dos ferimentos de bala que provavelmente o deixarão paraplégico.

Este novo incidente envolvendo um policial branco e um cidadão negro ocorreu no domingo passado, em Kenosha. O agente tentava deter Blake, que, segundo a versão da polícia, ignorou as ordens e tentou entrar no próprio veículo, momento em que foi atingido por sete tiros. O fato, gravado em vídeo e compartilhado rapidamente pelas redes sociais, despertou novamente a revolta do movimento Black Lives Matter (“Vidas negras importam”, em tradução livre).

*Com informações da EFE