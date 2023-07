Pai destrói para-brisa para resgatar filho que ficou preso dentro do carro nos EUA sob calor de 40ºC; veja vídeo

De acordo com a polícia local, foi um acidente e o casal não será acusado criminalmente; não ficou claro quanto tempo o bebê ficou trancado no carro, mas ele passa bem

Reprodução/TikTok/@ lindahdz91

Em um ato de desespero para salvar o filho que ficou preso no carro sob temperatura de 40ºC, um pai não pensou duas vezes antes de quebrar o vidro do carro para resgatá-lo. O caso aconteceu na cidade de Harlingen, nos Estados Unidos, no dia 19 de julho. De acordo com a polícia local, foi um acidente, e o motorista acabou trancando sem querer a chave e o filho dentro do veículo. Por se tratar de algo acidental, os pais não vão ser acusados formalmente. Um vídeo registrando o momento está circulando pela internet e mostra o homem quebrando o vidro para conseguir resgatar o menor. De acordo com a ‘Fox News’, não ficou claro quanto tempo o bebê ficou trancado no carro. A criança foi examinada por uma equipe de socorristas e passa bem. Há dias os EUA lutam com uma onda de calor que já deixou 18 mortos. No Arizona, por exemplo, há 23 dias consecutivos as temperaturas passam dos 40ºC. A agência de trânsito dos Estados Unidos, NHTSA, estima que 40 crianças morrem por ano trancadas em carros em altas temperaturas.