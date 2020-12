Nova Zelândia, Austrália e países insulares são os primeiros a se despedir de 2020

Arquipélagos com população de pouco mais de 300 mil pessoas saudaram o Ano Novo às 7h de Brasília

EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Tradicional show australiano foi mantido, mas sem presença do público em massa



Kiribati e Samoa, países insulares do Pacífico Sul, foram os primeiros em todo o mundo a se despedir do ano de 2020 e receber 2021. Estes arquipélagos, com população combinada de pouco mais de 300 mil pessoas, saudaram o Ano Novo às 10h GMT (7h de Brasília). Os habitantes das ilhas Chatham, que pertencem à Nova Zelândia e contam com um fuso horário único, comemoraram a chegada do novo ano 45 minutos depois — 15 antes de os demais neozelandeses e os habitantes de Fiji e Tonga.

A Austrália também já celebrou o Ano Novo às 13h GMT (10h de Brasília) em sua maior parte. A famosa queima de fogos de artifício de Sydney, um dos shows que tradicionalmente abre as comemorações em todo o mundo, foi mantida — mas sem a presença de público em massa, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

*Com informações da EFE