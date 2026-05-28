‘Poderão ser combatidos como Bin Laden’, diz Eduardo sobre PCC e CV após decisão dos EUA

Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, com vigência a partir de 5 de junho de 2026

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 16/12/2021 Eduardo Bolsonaro condenou ação da deputada Tabata Amaral em promover um boicote ao evento do Partido Liberal



O ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro, comemorou a decisão dos Estados Unidos de classificar os Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. “Vai ficar muito mais difícil deles fazerem movimentações financeiras e eles vão poder ser combatidos como Bin Laden era”, declarou em um vídeo compartilhado no X (antigo Twitter). “Grande dia para todos que sofrem na mão dos bandidos, meu sincero agradecimento a Trump, Rubio e J.D Vance”, acrescentou.

Nesta quinta-feira (28), o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, com vigência a partir de 5 de junho de 2026.

Segundo o governo americano, os grupos serão designados como “terroristas globais especialmente designados” (“Specially Designated Global Terrorists” na tradução, ou SDGTs) e também como “organizações terroristas estrangeiras” (“Foreign Terrorist Organizations”, ou FTOs).

Terroristas Globais Especialmente Designados

A autoridade para se classificar grupos e indivíduos como Terroristas Globais Especialmente Designados é conferida pela Ordem Executiva número 13.244, de 23 de setembro de 2001. A norma foi estabelecida pelo ex-presidente norte-americano George W. Bush depois dos ataques de 11 de Setembro.

A classificação é feita conjuntamente pelos departamentos de Estado e do Tesouro. Segundo entendimento da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), vinculada ao órgão financeiro norte-americano, grupos com o enquadramento cometeram ou representam risco de praticar atos de terrorismo. Organizações ou indivíduos que fornecerem apoio, serviços ou assistência também podem receber a designação.

Organizações Terroristas Estrangeiras

Em conformidade com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade, de 1965, o Departamento de Estado é o responsável por classificar grupos como Organizações Terroristas Estrangeiras. O monitoramento de organizações fica a cargo do Escritório de Contraterrorismo e Combate ao Extremismo Violento, do órgão.

Para um grupo ser enquadrado com a classificação, precisa: