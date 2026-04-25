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Palestinos vão às urnas e votam nas primeiras eleições desde o início da Guerra em Gaza

Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão registradas para votar neste pleito municipal na Cisjordânia, ocupada por Israel

  • Por AFP
  • 25/04/2026 10h11 - Atualizado em 25/04/2026 10h15
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AAFAR ASHTIYEH / AFP Moradores do campo de refugiados de Nur Shams, perto de Tulkarem, na Cisjordânia ocupada por Israel, e ativistas estrangeiros de solidariedade se reúnem na entrada do campo durante um protesto exigindo o direito de retornar às suas casas, em 23 de novembro de 2025. Os confrontos no território entre palestinos e o exército israelense ou colonos aumentam após o início da guerra em Gaza, que foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Os militares de Israel lançaram sua operação "Muro de Ferro" no norte da Cisjordânia em janeiro, dizendo que ela visava reprimir vários campos que são redutos de grupos armados palestinos que lutam contra Israel. Gaza realizará sua primeira votação desde as eleições legislativas de 2006, vencidas pelo movimento islamista

Os palestinos da Cisjordânia e de uma zona central de Gaza comparecerão às urnas neste sábado (25) para eleger prefeitos e vereadores nas primeiras eleições desde o início da guerra, caracterizadas pelo desânimo e um panorama político reduzido.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão registradas para votar neste pleito municipal na Cisjordânia, ocupada por Israel, bem como 70.000 pessoas na área de Deir al Balah, em Gaza, segundo a Comissão Eleitoral Central com sede em Ramallah.

As seções eleitorais na Cisjordânia permanecerão abertas das 7h às 21h locais (de 1h às 15h em Brasília), enquanto em Deir al Balah as urnas fecharão às 17h (11h em Brasília) para que a apuração seja feita sob a luz do dia pela falta de eletricidade nesse território devastado pela guerra, informou a comissão eleitoral à AFP. Controlada pelo Hamas desde 2007, Gaza realizará sua primeira votação desde as eleições legislativas de 2006, vencidas pelo movimento islamista.

A maioria das listas eleitorais está alinhada com o partido Fatah, nacionalista, laico e liderado pelo presidente Mahmoud Abbas, ou concorre como independente. Não há listas vinculadas ao movimento islamista Hamas, o arquirrival do Fatah que controla quase a metade da Faixa de Gaza e cujo ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel desencadeou a guerra. Na maioria das cidades, as candidaturas apoiadas pelo Fatah enfrentarão listas independentes lideradas por candidatos de facções como a Frente Popular para a Libertação da Palestina (marxista-leninista).

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