Papa aparece usando máscara pela primeira vez e pede: ‘Não se amontoem’

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Papa Francisco faz primeira aparição usando máscara



O papa Francisco, pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi fotografado utilizando máscara, enquanto se deslocava para a audiência geral. O líder da Igreja Católica foi flagrado com a proteção facial ao sair do veículo no Pátio San Damaso, na manhã desta quarta-feira, 9. Em seguida, o pontífice retirou a máscara inteiramente branca e se dirigiu até os fiéis que o aguardavam, ficando sem o equipamento enquanto os cumprimentava.

O local tem sido o palco das audiências gerais, realizadas a cada quarta-feira, por ser de menor dimensão do que a Praça São Pedro, espaço habitual para a celebração. Anteriormente, mesmo em visitas a algumas igrejas, o papa Francisco não havia estado de máscara, assim como não tinha feito qualquer aparição pública utilizando a proteção.

Os cerca de 500 fiéis que acompanharam a audiência geral foram obrigados a usar máscara e a se manterem distantes, em regras para evitar o contagio do novo coronavírus. Antes do início da celebração, inclusive, o líder da Igreja Católica precisou dar um puxão de orelhas nas pessoas que aglomeraram ao seu redor. “Não se amontoem aqui. Todos em suas cadeiras, para evitar contágios”, disse o papa.

*Com informações da Agência EFE