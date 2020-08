Papa Francisco faz doações de equipamentos para tratamento da Covid-19 ao Brasil

O Hospital São Francisco na Providência de Deus, no Rio de Janeiro, recebeu quatro ventiladores e um ecógrafo.

Gustavo de Oliveira/ArqRio Na entrega dos equipamentos, o arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, celebrou uma missa em ação de graças.



Unidades hospitalares do Brasil receberam 18 respiradores e seis aparelhos de ultrassom portáteis para ajudar no tratamento e terapia intensiva de pacientes com Covid-19. Os equipamentos foram enviados pelo papa Francisco por meio de uma parceria da Santa Sé com a empresa Hope Onlus Association, especializada no setor. No Rio de Janeiro, o Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF) recebeu quatro ventiladores e um ecógrafo, um tipo de ultrassom portátil. A entidade foi a única no estado a receber a doação dos aparelhos.

O hospital já era conhecido do papa, que, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, visitou a unidade. Atualmente, 15 pacientes diagnósticos com a doença estão em tratamento na unidade, sendo nove no CTI e os outros em leitos de internação. “Com esses equipamentos teremos como salvar mais vidas e cuidar do ser humano. Isso é o que mais importa nesse momento tão delicado”, disse o diretor do hospital, frei Paulo Batista. Segundo ele, a pandemia trouxe situações de muitas tristezas, mas de solidariedade e boas ações.

Neste domingo (30), na entrega dos equipamentos, o arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, celebrou uma missa em ação de graças. “O Santo Padre, papa Francisco, tem se preocupado em dar soluções concretas para esse momento em que há muita contaminação pela Covid -19 e tem oferecido a vários ambulatórios e hospitais do mundo inteiro alguns aparelhos para ajudar a solucionar o problema”, disse dom Oran. O arcebispo destacou, também, que os respiradores e outros aparelhos doados estão sendo distribuídos de norte a sul do Brasil.

Os médicos italianos Antônio Guizzetti e Paolo Tacchini vieram ao Brasil para representar a empresa que participa da doação e acompanhar a instalação dos equipamentos. No Hospital São Francisco na Providência de Deus, os aparelhos foram montados no CTI e devem entrar em funcionamento nos próximos dias.

Covid-19 no Brasil

O Brasil registrou 16.158 novos casos de Covid-19 e 366 mortes pela doença nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde neste domingo (30). O número total de infecções confirmadas é de 3.862.311, enquanto o de vítimas fatais é de 120.828. Ao todo, 3.031.559 pessoas já se recuperaram do novo coronavírus no país. São Paulo é o estado com o maior número de casos: 803.404, e 29.978 mortes. Bahia (256.062 casos e 5.344 mortes), Rio de Janeiro (223.302 casos e 16.027 mortes) e Minas Gerais (215.050 casos e 5.326 mortes) aparecem na sequência.

* Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo