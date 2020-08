Papa Francisco diz que hemisfério Norte do planeta enriqueceu explorando o Sul

Em vídeo para os fiéis, o pontífice declarou que ‘estamos espremendo o mundo como uma laranja’

EFE/EPA/VATICAN MEDIA Papa Francisco pediu conversão ecológica aos fiéis



O papa Francisco afirmou nesta segunda-feira, 31, que países e empresas do hemisfério Norte enriqueceram explorando os recursos de nações do Sul. A declaração foi feita em vídeo mensal que grava aos fiéis, publicado em virtude da apresentação da Jornada Mundial de Oração pela Criação. “Estamos espremendo os bens do planeta. Espremendo-os como se fossem uma laranja”, disse o pontífice, na mensagem. O líder da Igreja Católica acusou governos e companhias do norte de gerar “uma dívida ideológica”, devido ao enriquecimento à custa da exploração dos recursos naturais dos países do sul, em grande parte, mais pobres.

“Isso aumenta quando algumas multinacionais fazem fora de seus países, o que não é permitido nos delas”, garantiu o papa Francisco, que classificou a situação como “indignante”. O pontífice destacou ainda que é preciso lidar de maneira justa e respeitosa com os recursos do planeta, com uma atuação responsável para com a ‘criação’. “Rezem para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas sim compartilhados”, destacou. Após promulgar a encíclica ‘Laudato si’, em que convidava os fiéis a uma conversão ecológica, estabeleceu o dia 1º de setembro como a data da Jornada Mundial de Oração pela Criação.

*Com Agência EFE